Der deutsche Leitindex Dax drehte nach einem leicht schwächeren Start ins Plus und stieg zur Mittagszeit um 0,14 Prozent auf 16.200,43 Punkte. Der MDax mit den 50 Aktien mittelgroßer börsennotierter Unternehmen zeigte sich am Montag mit 0,09 Prozent auf 28.277,52 Zähler im Plus. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer für die Schwergewichte der Eurozone gab zugleich leicht nach.