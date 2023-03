Die US-Börsen hatten es vorgemacht: An der New Yorker Wall Street hatte sich die Lage am Montag beruhigt, der technologielastige Nasdaq 100 legte nach dem Rückschlag Ende vergangener Woche sogar wieder zu. Der US-Finanzsektor, allen voran die Bankenbranche, war jedoch wegen des Ausfalls dreier Regionalbanken nochmals unter die Räder geraten.