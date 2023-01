Außerdem bewegten Analystenurteile Dax-Werte auffällig. So hob die Bank of America die Zalando-Aktie um gleich zwei Stufen auf „Buy”. Die Aktie des Modehändlers setzte sich an die Index-Spitze mit plus 4,3 Prozent. Die Aktien des Autozulieferers Continental und die der einstigen Tochter Vitesco aus dem SDax wurden vom Analysehaus Jefferies von „Buy” auf „Hold” abgestuft, was beide Werte belastete.