Börse in Frankfurt Dax-Jahreshoch in Reichweite

04. April 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Nach seinem schwächeren Wochenstart rückt der Dax am Dienstag wieder nah an sein Jahreshoch heran. Kurz nach der Xetra-Eröffnung stand der deutsche Leitindex 0,41 Prozent höher bei 15.645,24 Zählern. Das Jahreshoch von Anfang März bei 15.706 Punkten ist also nicht mehr weit.