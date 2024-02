Börse in Frankfurt Dax kämpft weiter mit 17.000 Punkten

09. Februar 2024 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Der Dax ist am Freitagmorgen mit knappen Gewinnen in den letzten Handelstag der Börsenwoche gestartet. Die viel beachtete Marke von 17.000 Punkten erwies sich in der Frühe trotz neuer Rekorde mancher US-Indizes als zu hoch: Binnen der ersten Minuten ging es für den deutschen Leitindex um 0,09 Prozent auf 16.979 Zähler nach oben.