Börse in Frankfurt Dax kaum bewegt - Breiter Markt gibt nach

23. November 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag uneinheitlich präsentiert. Während die Standardwerte im Dax tendenziell neutral tendierten, verbuchten die Papiere aus der zweiten und dritten Reihe überwiegend Verluste. Wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone hatten kaum Einfluss auf die Notierungen. Wegen des Thanksgiving-Feiertags in den USA dürfte es auch im weiteren Handelsverlauf ruhig bleiben, weil Impulse aus New York fehlen werden.