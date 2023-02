Börse in Frankfurt Dax kaum verändert

20. Februar 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben zu Beginn der neuen Woche für nur geringe Kursänderungen gesorgt. Der Leitindex Dax bewegte sich am Montag unter dem Strich kaum und notierte geringfügig im Plus bei 15.489,67 Punkten.