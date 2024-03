Börse in Frankfurt Dax knapp im Minus nach Rekordjagd

22. März 2024 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Der Dax hat am Freitag seiner zuletzt starken Entwicklung mit neuen Rekorden ein wenig Tribut gezollt. In den ersten Handelsminuten sank der deutsche Leitindex um 0,16 Prozent auf 18.150,30 Punkte. Damit zeichnet sich ein Wochengewinn von 1,2 Prozent ab. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Freitagmorgen um 0,25 Prozent auf 26.406,40 Punkte nach. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,5 Prozent bergab.