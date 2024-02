Überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten hatten den kurzzeitig rekordhohen Dax am Freitag noch gebremst wegen der Sorge, dass dies neuen Inflationsdruck verursachen und erwartete Zinssenkungen bremsen könnte. Gleichwohl unterstrichen die Jobdaten, dass die US-Wirtschaft in guter Verfassung ist. Das wurde an der Wall Street letztlich positiv interpretiert, denn die Rekordrally war an den New Yorker Börsen weitergegangen.