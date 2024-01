Börse in Frankfurt Dax kommt vor US-Inflationsdaten nicht weiter

10. Januar 2024 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Der Dax hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Vor den am Donnerstag anstehenden US-Verbraucherpreisen herrschte Zurückhaltung, und so beendete der deutsche Leitindex den Handel zur Wochenmitte mit plus 0,01 Prozent auf 16.689,81 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,29 Prozent auf 26.247,69 Punkte nach unten.