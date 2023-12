Im nachrichtlich dünnen Geschehen mischten sich die Aktien von Bayer unter die Dax-Spitzenwerte mit plus 2,7 Prozent. Nach einer Reihe von Niederlagen gewann der Agarchemie- und Pharmakonzern einen Glyphosat-Rechtsstreit in den USA. Wie schwer die Glyphosat-Prozesse in den USA, ein Rückschlag bei der Entwicklung eines wichtigen Medikamentenkandidaten sowie eine Eintrübung des Agar-Geschäftsumfeldes die Bayer-Papiere in diesem Jahr belastet haben, lässt sich am Kurs der Aktie im bisherigen Jahresverlauf ablesen: Hier steht aktuell ein Verlust von 30,5 Prozent zu Buche, womit Bayer nach dem Energietechnik-Unternehmen Siemens Energy und dem Online-Modehändler Zalando von den Dax-Werten am schlechtesten gelaufen ist.