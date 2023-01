Börse in Frankfurt Dax legt nach starkem Jahresstart weiter zu

16. Januar 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Der Dax ist nach zwei starken Börsenwochen im Aufwind geblieben. Der deutsche Leitindex schloss am Montag mit 0,31 Prozent im Plus bei 15.134,04 Punkten. Seit Jahresbeginn beläuft sich der Zuwachs auf 8,7 Prozent. Der Dax steht derzeit so hoch wie kurz vor der russischen Invasion in der Ukraine Ende Februar 2022.