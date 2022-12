Börse in Frankfurt Dax legt nach US-Zinssignalen zu

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Signale für langsamer steigende Zinsen in den USA haben am Donnerstag die Kurse am deutschen Aktienmarkt gestützt. Der Dax verbuchte im Vormittagshandel ein Plus von 0,59 Prozent auf 14.482,65 Punkte. Für einen Dämpfer sorgten die Einzelhandelsumsätze in Deutschland im Monat Oktober, die unerwartet stark sanken.