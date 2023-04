Börse in Frankfurt Dax legt vor US-Inflationsdaten leicht zu

12. April 2023 | Quelle: dpa

Das Wort «Dax» steht im Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse an einer Tafel. Bild: Bild: dpa

Der Dax hat am Mittwoch seine moderaten Vortagesgewinne ausgebaut. Unterstützung kommt von der Wall Street. Dort wird der Dow Jones Industrial nach einem kleinen Plus am Vortag mit weiteren Gewinnen erwartet.