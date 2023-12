Am deutschen Aktienmarkt sanken die Papiere von Siemens Energy als Schlusslicht im Dax um 2,1 Prozent. Für die Analysten der Bank JPMorgan zählen sie zu den Aktien, die Anleger meiden sollten. Die Titel des Laborzulieferers Sartorius setzten an der Dax-Spitze mit plus 1,9 Prozent ihre Erholungsrally fort. Airbus verbuchten nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank einen Zuwachs von 1,8 Prozent.