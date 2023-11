Börse in Frankfurt Dax legt zu - Etwas Zuversicht vor US-Inflationsdaten

13. November 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Zu Beginn einer mit Konjunkturdaten gefüllten Woche haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt etwas nach vorne gewagt. Der Leitindex Dax legte am Ende um 0,73 Prozent auf 15.345 Punkte zu. Der in der Vorwoche erreichte höchste Stand seit Mitte Oktober bei 15.364 Punkten bleibt damit in Reichweite. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen schloss am Montag 0,47 Prozent höher bei 25.410 Punkten.