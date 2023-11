Börse in Frankfurt Dax legt zu - Warten auf US-Inflationsdaten

13. November 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Am deutschen Aktienmarkt haben am Montag die Indizes zum Start in eine mit Konjunkturdaten gefüllte Woche moderat zugelegt. Der Leitindex Dax näherte sich in der ersten Handelsstunde mit plus 0,42 Prozent auf 15.297,72 Punkte seinem Freitagshoch. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,20 Prozent auf 25.340,49 Zähler. Für den Eurozonen-Index EuroStoxx 50 ging es um rund 0,7 Prozent hinauf. Zuvor waren am Freitag in New York der Dow Jones Industrial und vor allem die Nasdaq-Indizes deutlich gestiegen.