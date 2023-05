Nach einem hochrangigen Treffen zur Beilegung des Konflikts äußerte sich US-Präsident Joe Biden zuversichtlich. Wegen des drohenden Zahlungsausfalls der USA will Biden bereits am Sonntag, nach Beendigung des G7-Gipfels in Japan, in die Heimat zurückkehren. US-Finanzministerin Janet Yellen warnte unterdessen, dass der Zahlungsausfall bereits am 1. Juni eintreten könnte.