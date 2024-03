Börse in Frankfurt Dax-Lethargie hält an vor US-Zinsentscheid

20. März 2024 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Der Dax hat sich am Mittwoch zunächst ohne Schwung präsentiert. Unweit des Rekordhochs und vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed scheuten die Anleger weiterhin eine klare Positionierung. In der ersten Handelsstunde verlor der deutsche Leitindex 0,14 Prozent auf 17.962,44 Punkte. Damit blieb er in der engen Spanne der vergangenen Handelstage - die Marke von 18.000 Punkten erwies sich einmal mehr als hohe Hürde. Knapp darüber liegt bei 18.039 Punkten die am Donnerstag erreichte Rekordmarke. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Mittwochmorgen um 0,62 Prozent auf 26.084,33 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,5 Prozent bergab.