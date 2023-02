Die wichtigsten Börsen Europas beendeten den Handel höher als am Freitag. Der EuroStoxx 50 schloss mit plus 1,03 Prozent auf 4241,36 Zähler. In Paris und London schlossen die Leitindizes ebenfalls fest. In New York ging es für den Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss um 0,8 Prozent hinauf, noch besser sah es an der Technologiebörse Nasdaq aus.