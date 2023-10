Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,42 Prozent auf 4042 Punkte zu. Während es in Paris in ähnlicher Höhe auch nach oben ging, wurden in London leichte Verluste verzeichnet. In New York holte der Leitindex Dow Jones Industrial sein Minus aus dem frühen Handel zum europäischen Börsenschluss ebenfalls auf, der technologielastige Nasdaq 100 stand ein halbes Prozent höher.