Börse in Frankfurt Dax mit kleinem Plus

12. Februar 2024 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Der Rekordlauf an den US-Börsen vom Freitag hat dem Dax positive Impulse beschert. Die 17.000 Punkte blieben für den Leitindex allerdings eine zu hohe Hürde. Zu Wochenbeginn sind die Impulse für Aktien obendrein rar, denn in Asien sind die wichtigsten Börsen aufgrund von Feiertagen geschlossen, und wichtige Konjunkturdaten stehen ebenfalls keine an.