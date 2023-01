Die Anleger warten in dieser Woche auf zahlreiche wichtige Notenbankentscheidungen in den USA, Europa und in Großbritannien, viele halten sich daher erst einmal zurück. Daneben nimmt auch in Deutschland die Berichtssaison an Fahrt auf. Aktien der Commerzbank stiegen im frühen Handel nach überraschend vorgelegten vorläufigen Jahreszahlen um knapp zwei Prozent an die MDax-Spitze.