Der Dax schließt mit einem Plus von 1,03 Prozent bei 15.792,61 Punkten. In der Vorwoche hatte der Leitindex einen Gewinn von rund 0,4 Prozent verbucht. Der MDax der mittelgroßen Titel gewann am Montag 1,07 Prozent auf 27.287,46 Zähler. Der EuroStoxx 50 legte um 1,3 Prozent zu. Der New Yorker Leitindex Dow Jones notierte zum europäischen Handelsschluss 0,5 Prozent höher.