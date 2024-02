Börse in Frankfurt Dax mit sechstem Rekordhoch in Folge - Starker Februar

29. Februar 2024 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Nach fünf Bestmarken in Folge hat der Dax noch eine Schippe drauf- und erneut zugelegt. Mit Spannung erwartete Inflationsdaten aus Deutschland und den USA deckten sich mit den Annahmen am Markt und störten den Aufwärtsdrang am deutschen Aktienmarkt nicht.