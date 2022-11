Börse in Frankfurt Dax mit starkem November-Auftakt

01. November 2022 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Nach einem ungewöhnlich starken Börsenmonat Oktober startet der deutsche Aktienmarkt auch in den November mit Kursgewinnen. In Folge steigender Kurse an den asiatischen Börsen zog der Dax am Dienstag gegen Mittag um 1,17 Prozent auf 13.409,38 Zähler an. Damit verbuchte der Leitindex ein erneutes Hoch seit Mitte September.