Am Dienstag wurde gemeldet, dass sich die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten im Dezember den fünften Monat in Folge verbessert haben. Wichtiger für Anleger waren aber die US-Verbraucherpreise, die Signalwirkung für den geldpolitischen Kurs haben könnten. Erwartungsgemäß schwächte sich die Inflation in den USA im November nochmals ein wenig auf 3,1 Prozent ab. Die Kerninflationsrate verharrte bei 4,0 Prozent. Die Kernrate wird von der US-Notenbank Fed besonders beachtet.