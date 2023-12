Börse in Frankfurt Dax nach trüben Vorgaben aus Asien kraftlos

05. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Dem Dax fehlt es an frischem Schwung. Schwache Börsen in Asien bringen etwas Gegenwind. Im frühen Handel trat der deutsche Leitindex zuletzt mit minus 0,02 Prozent auf 16.401,56 Punkte fast auf der Stelle. Das Rekordhoch bei rund 16.529 Punkten bleibt dabei in Sichtweite.