Börse in Frankfurt Dax nach Zinsentscheidung stärker - Großer Verfallstag

15. September 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Die wichtigsten Indizes am deutschen Aktienmarkt sind am Freitag mit Aufschlägen in den Verfallstag an den Terminbörsen gestartet. Die Europäische Zentralbank hatte nach der Leitzinserhöhung am Vortag mitgeteilt, das erreichte Zinsniveau sollte erst einmal ausreichen, um die Inflation zu bekämpfen. Das gab den Aktienkursen Auftrieb. Der deutsche Leitindex Dax lag nach der ersten Handelsstunde um 0,95 Prozent höher bei 15.955,32 Punkten.