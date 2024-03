Börse in Frankfurt Dax nahezu unverändert

15. März 2024 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich zunächst zurückgehalten. Nach moderaten Gewinnmitnahmen am Vortag notierte der deutsche Leitindex Dax am Morgen nach dem Handelsauftakt mit plus 0,01 Prozent bei 17.944,30 Punkten nahezu unverändert.