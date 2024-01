Börse in Frankfurt Dax nimmt neuen Anlauf auf Rekordhoch

30. Januar 2024 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Nach den moderaten Vortagesverlusten hat der deutsche Aktienmarkt wieder etwas Boden gutgemacht. Der Anstieg folgt damit der Entwicklung in den USA, wo die Indizes Dow Jones Industrial und S&P 500 am Montag neue Höchstmarken erreicht hatten. Sinkende Renditen an den Anleihemärkten verliehen den Aktienkursen dort Auftrieb.