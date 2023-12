Börse in Frankfurt Dax nimmt wieder etwas Fahrt auf

19. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Nach den Vortagesverlusten hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag berappelt. Der Dax notierte gegen Mittag 0,27 Prozent im Plus bei 16.696 Punkten. Mit seiner Rekordjagd in der ersten Dezember-Hälfte hatte er bereits einen soliden Vorsprung erzielt. Der MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte gewann am Dienstagmittag 0,73 Prozent auf 27.102 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,2 Prozent nach oben.