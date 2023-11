Der Euro kostete am Nachmittag 1,0875 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0849 Dollar festgesetzt. Auf dem deutschen Anleihemarkt sank die Umlaufrendite von 2,64 Prozent am Vortag auf 2,54 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,36 Prozent auf 124,55 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,13 Prozent auf 131,24 Zähler zu.