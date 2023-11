Börse in Frankfurt Dax pendelt um 16.000 Punkte

27. November 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Der Dax ist am montag um die Marke von 16.000 Punkten gependelt. Am Nachmittag lag der deutsche Leitindex 0,13 Prozent niedriger bei 16.009 Punkten. Am Freitag noch hatte der Dax erstmals seit August als Höhepunkt einer vierwöchigen Rally über 16.000 Punkten geschlossen. Der MDax lag am Montagnachmittag fast unverändert bei 26.192 Punkten.