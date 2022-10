Im Fokus steht zudem weiter die Berichtssaison der Unternehmen. So knickten die Anteilsscheine von Infineon am Dax-Ende um viereinhalb Prozent ein. Die Papiere gerieten in den Sog des Wettbewerbers STMicroelectronics, dessen Anteilsscheine zuletzt an der Börse Euronext um fast acht Prozent einbrachen. Laut der US-Bank JPMorgan wirft bei STMicro die künftige Margenentwicklung Fragen auf.