Börse in Frankfurt Dax robust - Telefónica Deutschland mit Rally

07. November 2023 | Quelle: dpa

Am deutschen Aktienmarkt hat der Dax am Dienstag nach einem lange Zeit zähen Handel am Ende doch noch moderat im Plus geschlossen. Der Index ging 0,11 Prozent höher bei 15.152,64 Zählern aus dem Handel, nachdem er zum Wochenauftakt leicht nachgegeben hatte.