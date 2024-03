Börse in Frankfurt Dax rutscht zum großen Verfall knapp ins Minus

15. März 2024 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Am großen Verfallstermin an den Terminbörsen hat sich der Dax weiter in Sichtweite der runden Marke von 18.000 Punkten gehalten. Dabei war der deutsche Leitindex zeitweise dicht an sein tags zuvor erreichtes Rekordhoch herangerückt. Angesichts der etwas schwächelnden US-Börsen schloss der Dax am Freitag dann aber 0,03 Prozent im Minus bei 17.936,65 Punkten. Der MDax, der Index der mittelgroßen Werte, fiel um 0,75 Prozent auf 26.064,14 Punkte.