Börse in Frankfurt Dax schafft knapp fünftes Rekordhoch in Folge

28. Februar 2024 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt ist auch zur Wochenmitte nicht abgerissen. Der Dax erreichte am Mittwoch im frühen Xetra-Handel den fünften Tag in Folge eine Bestmarke. In der Spitze ging es allerdings nur noch um wenige Punkte aufwärts auf rund 17.572 Zähler.