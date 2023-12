Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen ist derzeit die größte Schubkraft hinter der aktuellen Jahresendrally, die dem Dax seit dem Oktober-Tief von 14.630 Punkten bereits ein Plus nahe 15 Prozent eingebracht hat. Auch von der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten Marktteilnehmer im kommenden Jahr Zinssenkungen. Die EZB trifft ihren nächsten Zinsentscheid am Donnerstag nebst der Bank of England.