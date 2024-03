Am Donnerstag hatte der Dax nach den Inflationsprognosen der Europäischen Zentralbank bei 17.879 Punkten einen Höchststand erreicht. Am Freitag hielt er sich dann nach Jobdaten aus den USA weitgehend stabil. „Der Markt nutzte den heutigen Tag dafür, den sprunghaften Anstieg nach der Sitzung der EZB zu verdauen und vielleicht noch ein paar spät Entschiedene davon zu überzeugen, an der Rally teilzuhaben”, kommentierte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets.