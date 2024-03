Börse in Frankfurt Dax schließt vor US-Zinsentscheidung über 18.000 Punkten

20. März 2024 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Der Dax hat zur Wochenmitte erneut ein Rekordhoch erreicht. Mit 18.044 Punkten liegt dieses knapp über der bisherigen Bestmarke vom vergangenen Donnerstag. Erstmals stand der deutsche Leitindex am Mittwoch auch zum Handelsende über der runden Marke von 18.000 Punkten mit einem Plus von 0,15 Prozent auf 18.015,13 Zähler. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen ging mit plus 0,07 Prozent auf 26.264,30 Punkte aus dem Handel.