Am Nachmittag sank der deutsche Leitindex um 0,37 Prozent auf 16.214,56 Punkte. Am Freitag hatte er mit 16.331 Punkten ein Rekordhoch erreicht, war dann aber zurückgefallen. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte verlor am Montag 0,40 Prozent auf 27.529,61 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,31 Prozent auf 4381,59 Punkte nach unten.