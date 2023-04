Börse in Frankfurt Dax schwächelt - Starke Tech-Berichte reichen nicht

26. April 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Mangelnde Zuversicht der Anleger wegen der Probleme in Teilen der US-Bankenlandschaft hat den Dax am Mittwoch belastet. Unerwartet starke Quartalsberichte von Microsoft und Alphabet aus dem US-Technologiesektor reichten nicht aus, um die Indizes in positives Terrain zu hieven.