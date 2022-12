Aus Sicht der Landesbank Helaba scheint das Börsenbarometer in eine Korrekturphase einzutreten. Aktuell dominiere bei Marktteilnehmern eine abwartende Haltung. Auch wichtige Konjunkturdaten stünden nicht auf der Agenda. Am Freitag könnten indes „die Erzeugerpreise in den USA für etwas Marktbewegung sorgen, denn sie liefern eine Indikation für die Inflationszahlen im November”. Von den US-Börsen kamen am Donnerstag erneut keine positiven Impulse für den Dax. An den asiatischen Märkten fehlte einmal mehr eine gemeinsame Richtung.