Börse in Frankfurt Dax schwächelt weiter - Chemiebranche im Fokus

20. Juni 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag weiter geschwächelt. Nach dem Rekordhoch über 16.400 Punkten am vergangenen Freitag fehlt es unverändert an positiven Kurstreibern. Wenigstens aber belasteten die US-Börsen kaum, denn nachdem sie am Montag feiertagsbedingt geschlossen geblieben waren, gaben sie an diesem Tag nur moderat nach.