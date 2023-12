Ein herber Kursrutsch bei Oracle wegen eines enttäuschenden zweiten Geschäftsquartals ließ die Anleger des deutschen Konkurrenten SAP am Dienstag eher kalt. Am Markt hieß es, Oracle habe in einem Bereich enttäuscht, der für SAP wenig bedeutend sei. Der Technologiesektor, dem SAP zugerechnet wird, schlug sich am Dienstag mit Rückenwind von der US-Börse Nasdaq insgesamt relativ gut.