Börse in Frankfurt Dax stabilisiert nach Fall unter 15.000 Punkte

04. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Der Dax ist am Mittwoch erstmals seit März wieder zeitweise unter die Marke von 15.000 Punkten gefallen. In der ersten Handelsstunde sackte der Dax bis auf 14.948 Punkte ab, holte die Verluste dann aber wieder auf. Zur Mittagszeit schaffte er es knapp mit 0,10 Prozent ins Plus auf 15.100,57 Zähler. Seit dem Dax-Rekordhoch, das mit 16.528 Punkten von Ende Juli stammt, hatte der Leitindex binnen zwei Monaten in der Spitze fast zehn Prozent an Wert verloren.