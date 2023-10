Börse in Frankfurt Dax stabilisiert sich dank Inflationsrückgang

30. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Dank einer erfreulichen Inflationsentwicklung hat sich der Dax am Montag stabilisiert. Die Gefahr eines möglichen Flächenbrands im Nahen Osten und auch die am Mittwoch in den USA anstehende Leitzinsentscheidung sorgten unter den Anlegern jedoch für Zurückhaltung. Eine echte Erholungsbewegung kam daher nicht zustande.