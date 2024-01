Börse in Frankfurt Dax startet kaum verändert in den Tag

09. Januar 2024 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Positive Vorgaben aus den USA haben dem Dax am Dienstag zunächst keinen Schwung verliehen. Der deutsche Leitindex notierte in den ersten Minuten des Xetra-Handels mit minus 0,09 Prozent bei 16.700,72 Punkten. Nach dem Vortagesgewinn und vor den wichtigen Inflationsdaten aus den USA an diesem Donnerstag zögerten die Anleger mit weiteren Käufen.