Börse in Frankfurt Dax startet mit Plus

31. März 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Am deutschen Aktienmarkt greifen Anleger auch am Freitag wieder zu. Der Dax kletterte in den ersten Handelsminuten um 0,21 Prozent auf 15.554,98 Punkte und setzte damit seinen Aufwärtskurs fort. Mit den aktuellen Kursgewinnen im deutschen Leitindex rückt auch das Jahreshoch bei gut 15.706 Punkten von Anfang März näher heran.